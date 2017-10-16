Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin, Kerkük'teki gerilimde Peşmerge'ye çatışmayı başlatan taraf olmamaları talimatı verdiği belirtildi.

BARZANİ: SAVAŞI BAŞLATAN TARAF OLMAYIN

Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Barzani, tüm Peşmergelere savaşı başlatan taraf olmamaları talimatı verdi." ifadelerini kullandı.

Hawrami, Barzani'nin olası bir saldırıda ise Peşmerge'nin kendisini savunması için her türlü gücü kullanmasına yeşil ışık yaktığını kaydetti.

KERKÜK OPERASYONU BAŞLADI

Öte yandan Irak ordusu gece yarısı Kerkük'teki askeri üs ve petrol kuyularını geri almak için operasyon başlattı. Ordu, Kerkük'e güneyden ilerliyor.

Kaynak: haberinburada