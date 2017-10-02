Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumdan sonra ilk ziyaretini Kerkük'e yaptı.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin Başkanı Mesut Barzani, Kerkük'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

REFERANDUMDAN SONRA İLK ZİYARET

25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumdan sonra ilk ziyaretini Kerkük'e yaptı. Barzani, Kerkük'te kentin güvenliğini sağlayan Peşmerge komutanları ile bir araya geldi.

Kerkük'te Barzani'yi, Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) 1'inci Genel Sekreter Yardımcısı ve aynı zamanda Bölgesel Yönetim Başkan Yardımcısı olan Kosret Resul ve diğer yetkililer karşıladı.

Kaynak: haberinburada