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BARZANİ'DEN IRAK HÜKÜMETİNE REFERANDUMU DONDURALIM TEKLİFİ


Barzani'den Irak Hükümetine Referandumu Donduralım Teklifi
Tarih : 25 Ekim 2017, 09:00
Puan Ver : Barzani'den Irak Hükümetine Referandumu Donduralım Teklifi(6/10)2

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak hükümeti ve dünya kamuoyuna "gayrimeşru referandumu" dondurma teklifinde bulunduğu bildirildi.

"KANLI SAVAŞA YOL AÇABİLİR"

IKBY'den yapılan yazılı açıklamada, "Irak ve Kürdistan'ın karşı karşıya bulunduğu tehlikeli durumun Iraklı güçlerle Peşmerge arasında çatışmaya sevk etmemesi için herkes tarihi sorumluluk yükleniyor. Irak güçleriyle Peşmerge arasında bugüne kadar yaşanan çatışmalar iki taraftan da kayıplar verilmesine neden oldu ki bu kanlı bir savaşa da yol açabilir ve Irak'ın bileşenleri arasındaki sosyal dokuyu dağıtabilir." ifadelerine yer verildi.

"GAYRİMEŞRU REFERANDUM DONDURULSUN" TEKLİFİ

Açıklamada, IKBY ve Irak halkının çıkarları göz önünde bulundurularak, Irak hükümeti ve dünya kamuoyuna, "ateşkesin sağlanması ve IKBY'deki tüm askeri operasyonların acilen durdurulması, 25 Eylül'de yapılan referandum sonuçlarının dondurulması ve IKBY ile merkezi yönetim arasında Irak Anayasası temelinde diyaloğa başlanması" önerisi sunuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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