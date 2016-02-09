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barzani yönetiminden acil 300 milyon dolar yardım çağrısı

BARZANİ YÖNETİMİNDEN ACİL 300 MİLYON DOLAR YARDIM ÇAĞRISI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin genel başkanı olduğu Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) dışilişkiler sorumlusu Hemin Hawrami, IŞİD ile mücadelelerini sürdürebilmeleri için ABD'den 300 milyon dolarlık acil yardım fonuna ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Tarih : 09 Şubat 2016, 09:57
Puan Ver : Barzani Yönetiminden Acil 300 Milyon Dolar Yardım Çağrısı(5/10)3


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin genel başkanı olduğu Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) dışilişkiler sorumlusu Hemin Hawrami, IŞİD ile mücadelelerini sürdürebilmeleri için ABD'den 300 milyon dolarlık acil yardım fonuna ihtiyaç duyduklarını söyledi.



Hawrami, Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi'nin geleceğine ilişkin online panele katıldı. IŞİD'e karşı verilen mücadele hakkında bilgiler sunan Hawrami, ekonomik zorluklara rağmen örgüte karşı savaşlarını sürdürdüklerini anlattı.



“Peşmerge güçlerinin temizlediği alanlarda IŞİD tek bir metrekareyi dahi geri alamadı” diyen Hawrami, Peşmerge'yi “örgütü yenilgiye uğratabileceğini kanıtlayan sahadaki fonksiyonel tek unsur” olarak tanımladı. Hawrami, petrol fiyatlarının düşmesiyle mali açıdan sıkıntı çektiklerine vurgu yaparak, yönetimin geçen eylül ayından beri güvenlik güçlerinin maaşlarını ödemekte zorluklar yaşadığını aktardı. Kısa sürede kendilerine yardım edilmesi gerektiğinin altını çizen Hawrami, “Bölgenin güvenliğini temin eden Peşmerge güçlerinin IŞİD'e karşı savaşı sürdürebilmesi için ABD'den 300 milyon dolarlık acil yardım fonuna ihtiyacımız var. Bu para Peşmerge'nin maaşlarının yanı sıra IŞİD'le mücadelede lojistik ve ulaşım giderleri için gerekli” diye konuştu.



Barzani yönetiminden tartışma yaratan adım



Hawrami, şu aşamada Peşmerge'nin yemek ve savaş alanında ihtiyaç duyulan kış giysilerinin de aralarında bulunduğu birçok temel gereksinimlerini gidermekten uzakta bulunduklarını dile getirdi. Bağımsızlık tartışmalarına da değinen Hawrami, bu yılın ikinci yarısında Irak hükümetinden ayrılmalarını isteyip istemediklerini gösterecek referandumun gerçekleşeceğini bildirdi.



Barzani uyardı: 'Yeni bir IŞİD çıkabilir'



Hawrami, “Irak'ta diktatörlük ve federalizm başarısızlığa uğradı. Bu nedenle yeni bir formül geliştirmeliyiz. Bu yeni formül Bağdat ile konuşarak, müzakere edilerek barışçıl yollara dayanmalıdır çünkü Bağdat ile birçok ortak noktamız bulunuyor” diye konuştu.



Referandumun nasıl yapılacağına dair şu aşamada çalışmaların sürdürüldüğünü ancak halkın bir bölümünün hala IŞİD'in kontrolünde bulunan alanlarda yaşamalarından dolayı bu yerlerde oylamanın nasıl olacağının belirsizliğini koruduğunu kaydetti.








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