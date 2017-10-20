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Barzani yönetimi duyurdu: Kerkük'ten 57 bin sivil göç etti

BARZANİ YÖNETİMİ DUYURDU: KERKÜK'TEN 57 BİN SİVİL GÖÇ ETTİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Kerkük'te meydana gelen olaylardan dolayı 57 bin sivilin Erbil ve Süleymaniye kentlerine göç ettiğini duyurdu.

Tarih : 20 Ekim 2017, 02:10
Puan Ver : Barzani Yönetimi Duyurdu: Kerkük'ten 57 Bin Sivil Göç Etti(8/10)4

Kerkük'te meydana gelen olaylardan dolayı 57 bin sivil Erbil ve Süleymaniye kentlerine göç etti.

AÇIKLAMA BARZANİ YÖNETİMİNDEN GELDİ

IKBY İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Ortak Kriz Koordinasyon Merkezi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kerkük'te milisler tarafından çıkarılan çatışma, yağma ve suç teşkil eden olaylardan ötürü 16 bin aileye tekabül eden 57 bin sivilin Erbil ve Süleymaniye'ye göç ettiğini belirtti.

"İNSANİ YARDIMA İHTİYAÇ DUYULUYOR"

Açıklamada bazı ailelerin henüz tamamlanmamış inşaat ve devlet binalarına yerleştirildiği, ivedi bir şekilde insani yardıma ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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