Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, bağımsızlık referandumu sonrası merkezi hükümetle gerilen ilişkilerin düzeltilmesi için Irak Cumhurbaşkanı Yardımcıları Iyad Allavi ve Usame Nuceyfi ile Süleymaniye kentinde bir araya geldi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Görüşmede, ilişkilerin normale dönmesi için Bağdat ve Erbil arasındaki görüşmelerin en kısa sürede başlamasına karar verildi.

ÇÖZÜM YOLLARI ELE ALINDI

Yapılan açıklamada, Barzani, Allavi ve Nuceyfi'nin üçlü toplantısıda, Irak'ın içinde bulunduğu mevcut durum ve siyasi gelişmelere bağlı sorunların çözüm yollarının ele alındığı ifade edildi.

GÖRÜŞMELER İVEDİLİKLE BAŞLAYACAK

Açıklamada üç tarafın da "Irak'taki gergin atmosferin yatıştırılması için siyasi partiler ve taraflar arasında görüşmelerin başlaması, görüşmelerin açık bir ajanda üzerinden yürütülmesi, IKBY üzerindeki yaptırımların ivedi bir şekilde kaldırılması ve en yakın zamanda Bağdat ile Erbil arasında toplantıların başlaması." maddeleri üzerinde mutabakata vardığı kaydedildi.

Kaynak: haberinburada