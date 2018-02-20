Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) havalimanlarında merkezi yönetime bağlı güvenlik gücünün bulunması şartını kabul ettiğini ve bu havalimanlarını yakında uluslararası uçuşlara açacaklarını söyledi.

İbadi, başkent Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında, IKBY ile havalimanları, sınır kapılarının kontrolü ve askıda bulunan diğer konular hakkında süren müzakerelerde son aşamaya gelindiğini ifade etti.

"ŞARTLARIMIZ KABUL EDİLMEZSE HAVALİMANLARI AÇILMAZ"

IKBY'nin merkezi yönetime bağlı güvenlik güçlerinin havalimanlarında görev yapması şartını kabul ettiğini belirten İbadi, şunları aktardı:

"IKBY, güvenlik gücü ve pasaport işlemlerinden sorumlu memurların havalimanlarında bulunması şartını kabul etti. Dünyanın her yerinde havalimanları ve sınır kapıları kontrolleri merkezi yönetimlerde bulunur. Merkezi yönetimin şartlarının tamamı kabul edilince havalimanları yurt dışı uçuşlarına açılacak. Eğer şartlarımız kabul edilmezse 5 ay da 10 ay da o havalimanları açılmaz."

"TÜRKMENLERE SUİKAST İDDİALARI ABARTILIYOR"

İbadi, Kerkük'te Türkmenlere yönelik son aylarda gerçekleştirilen suikastlarla ilgili sorulara da cevap verdi.

Başbakan İbadi, Kerkük'teki güvenlik durumunun iyi, bundan yana da içinin rahat olduğunu savunarak, suikast iddialarının "abartıldığını düşündüğünü" belirtti.

"ÜLKEMİZİN HİÇ BİR ÜLKEYE KARŞI KULLANILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

İbadi, Kerkük'teki tüm bileşenlerin güvenliğini koruma sorumlulukları olduğunu da vurgulayarak, suikast eylemleriyle ilgili incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

Irak içerisinden İran'a yönelik NATO saldırıları iddialarına dair ise İbadi, ülke topraklarının İran ve diğer hiçbir ülkeye saldırı için kullanılmasına izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: haberinburada