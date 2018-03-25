BARZANİ SONRASI İŞLER KARIŞTI, MEMURLAR ERBİL SOKAKLARINA DÖKÜLDÜ!
Barzani'nin görevden ayrılmasının ardından Kuzey Irak'ta sular bir türlü durulmuyor. Son olarak memurlar maaşlarını alamadıkları için Erbil ve Süleymaniye'de sokaklara döküldü.
Barzani'nin görevden ayrılmasının ardından Kuzey Irak'ta sular durulmuyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) memurlar, hükümetin geciken maaşları kesintili bir şekilde ödenmesine karşı kitlesel gösteri düzenledi.
SÜLEYMANİYE'DE HÜKÜMET KARŞITI SLOGANLAR YÜKSELDİ
Süleymaniye kentindeki öğretmen ve sağlık çalışanları başta olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışan memurlar, mahkeme binası önünde bir araya gelerek hükümet karşıtı sloganlar attı.
Memurlar, maaşlarının kesintisiz ve zamanında ödenmemesi halinde bugünden itibaren başlattıkları boykota devam edeceklerini duyurup, kararlılıklarını göstermek için de çadır kurdu.
Mahkeme önündeki caddeyi trafiğe kapatan göstericiler, "mafya hükümet, "artık yeter" ve "yıkılsın bu hükümranlık" gibi sert sloganlarla hükümeti eleştirdi.
Kitlesel gösteriler, Süleymaniye kent merkezinin yanı sıra Kelar, Ranya ilçeleriyle Halepçe kentinde de düzenlendi.
ERBİL'DE GÖSTERİCİLERE GÖZ YAŞARTICI GAZLA MÜDAHALE EDİLDİ
Hükümet karşıtı gösterilen nadir yapıldığı Erbil'de yüzlerce memur, Şanedar Parkı'nda bir araya gelerek Bakanlar Kurulu binası önüne doğru yürümek istedi.
Yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı Bakanlar Kurulu çevresine, göstericilerin yaklaşmasına izin verilmezken, çevik kuvvet ekipleriyle memurlar arasında arbede yaşandı. Polisler, memurların bir araya geldi bölgeye göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
PEŞMERGELER DE GÖSTERİLERE KATILDI
Bazı göstericiler gazdan etkilendi. Gösteriye, memurların yanı sıra bazı Peşmergeler de katıldı.
Kaynak: haberinburada
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