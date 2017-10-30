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BARZANİ RESMEN GÖREVİ BIRAKTI, YERİNE NEÇİRVAN GELİYOR


Barzani Resmen Görevi Bıraktı, Yerine Neçirvan Geliyor
Tarih : 30 Ekim 2017, 08:50
Puan Ver : Barzani Resmen Görevi Bıraktı, Yerine Neçirvan Geliyor(6/10)2

IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin yetkilerinin devredilmesi gündemiyle toplanan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosu'nda kapalı oturum gerçekleştirildi. Parlamentoda "1 Kasım itibarıyla süresi dolan başkanlık görevime devam etmek istemiyorum." diyen Barzani'nin mektubu okundu. Barzani'nin yetkilerinin hükümet, Parlamento ve Adalet Konseyi'ne devredilmesi kararı oy çokluğuyla kabul edildi.

"KÜRDİSTAN HALKININ ÖDÜLLENDİRİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK"

Görüntülü bir kayıt yayınlayan Barzani, Amerika'nın Kürt Yönetimini desteklememesini eleştirerek kendisinin peşmerge olarak mücadeleye devam edeceğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Musul Operasyonu'nda peşmerge çok önemli bir rol oynadı. Peşmergeler olmasaydı, Irak ordusu Musul şehrini asla kurtaramazdı. Biz, uluslararası topluluğun bu yardım karşılığında peşmergeleri ve Kürdistan halkını ödüllendireceğini düşündük. Şehitlerin kanına saygı duyacaklarını zannetmiştik."

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Barzani'nin yetkilerinin hükümet, Parlamento ve Adalet Konseyi'ne devredilmesi kararı, Parlamento'da yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf, Parlamento'nun, görev süresi dolan Barzani'nin başkanlık yetkilerinin hükümet, Parlamento veya Adalet Konseyi'ne devredilmesini oy çokluğuyla kabul ettiğini ifade etti. Maruf, Parlamento'da ayrıca IKBY Başkanlık Divanı Kurumu'nun da lağvedilmesine karar verildiğini söyledi.

NEÇİRVAN BARZANİ GELECEK

Katar merkezli El Cezire kanalı ise Kürt bölgesinde birçok kişinin Barzani'nin bir süre için ayrılacağını ve arka planda kalacağını düşündüğünü söylerken, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin Mesut Barzani'nin görevini bir süre için yürütebileceği ifadelerine yer verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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