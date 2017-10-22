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BARZANİ, KÜRT DİASPORASINA TALİMAT VERDİ: SOKAKLARA DÖKÜLÜN!


Barzani, Kürt diasporasına talimat verdi: Sokaklara dökülün!
Tarih : 22 Ekim 2017, 01:30
Puan Ver : Barzani, Kürt Diasporasına Talimat Verdi: Sokaklara Dökülün!(8/10)4

Referandum ısrarıyla bölgede yalnızlaşan, Kerkük'ü terk etmediği için de kendini büyük bir operasyonun ortasında bulan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesut Barzani, ABD ve Avrupa'da yaşayan Kürtlerden bölge üzerindeki yaptırımların kaldırılması için yasal ve barışçıl gösteriler düzenlemelerini istedi.

"BULUNDUĞUNUZ ÜLKE VATANDAŞLARINDAN YARDIM İSTEYİN"

Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD ve Avrupa'da yaşayan Kürtlere, halkımıza destek için yasal ve barışçıl gösteriler düzenlemeleri, sivil etkinlikler gerçekleştirmeleri çağrısında bulunuyorum. Üzerimizdeki ablukanın kaldırılması için bulunduğunuz ülkelerin vatandaşlarından yardım isteyin." denildi.

"MAZLUM SESİNİZİ DÜNYAYA DUYURUN"

Bu süreçte Kürt diasporasına önemli bir sorumluluk düştüğü belirtilen açıklamada, "IKBY'nin mazlum sesini ve halkımızın barışçıl mesajını tüm dünyaya duyurmanızı istiyorum." ifadesi kullanıldı.

"150 BİN KİŞİ EVİNİ TERK ETTİ"

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Halkımız şu an abluka, tehdit ve toplu cezalandırmaya maruz kalmış durumda. Irak merkezi hükümeti, sadece ne düşündüğünü ifade edip, herhangi bir suç işlemeyen bir halkı 'yasa' adı altında cezalandırmak istiyor. Halkımıza karşı uygulanması arzu edilen cezalar elbette, tüm yasaların ve Irak anayasasının sınırlarını aşmıştır. Aynı zamanda kendi iradelerini, savaşarak ve silah kullanarak halkımıza dayatmak istiyorlar. Bu da yaklaşık 150 bin kişinin evini terk etmesine yol açtı."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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