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Barzani: Kriz Çıkartacak Adım Atmayacağız, Bağdat İle Şartsız Diyaloğa Hazırız
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Barzani: Kriz Çıkartacak Adım Atmayacağız, Bağdat ile Şartsız Diyaloğa Hazırız

BARZANİ: KRİZ ÇIKARTACAK ADIM ATMAYACAĞIZ, BAĞDAT İLE ŞARTSIZ DİYALOĞA HAZIRIZ

Almanya'nın Bağdat Büyükelçisini kabul eden IKBY Başkanı Barzani, "Kriz ve kargaşayı büyütecek hiçbir adım atmayacağız. Bağdat ile şartsız diyaloğa hazırız" dedi.

Tarih : 10 Ekim 2017, 16:40
Puan Ver : Barzani: Kriz Çıkartacak Adım Atmayacağız, Bağdat İle Şartsız Diyaloğa Hazırız(6/10)2

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Almanya'nın Bağdat Büyükelçisi'ni kabul ederken, "Kürdistan Bölgesi olarak kriz ve kargaşayı büyütecek hiçbir adım atmayacağız. Şartsız bir şekilde ve güncel bir ajandayla Bağdat ile diyaloga hazırız" dedi.

BAĞDAT BÜYÜKELÇİSİ: KRİZ DİYALOGLA ÇÖZÜLMELİ

IKBY Başkanı Mesut Barzani, Erbil'de, Almanya'nın Bağdat Büyükelçisi Cyrill Nunn ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Alman Büyükelçi Nunn, ülkesinin Irak'taki siyasi kriz ve 25 Eylül referandumu sonrasıyla ilgili yaklaşımına dair bilgi verdikten sonra, IKBY bölgesinin güven ve emniyet içerisinde olmasının ülkesi için çok değerli olduğunu söyledi. Erbil ile Bağdat arasındaki krizin diyalog yoluyla çözüme kavuşması gerektiğini belirten Bağdat Büyükelçisi Nunn, Almanya'nın iki taraf arasındaki görüşmeler için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu da ifade etti. "BAĞDAT İLE ŞARTSIZ DİYALOĞA HAZIRIZ"

Mesut Barzani ise Erbil ile Bağdat arasındaki krizin çözümü konusunda Almanya'nın duruşu için teşekkür ettiğini ifade ederek, şöyle dedi:

"Kürdistan halkı barış ortamı içerisinde referandumda oyunu kullandı. Referandum Kürdistan halkının iradesiydi. Kürdistan bölgesi olarak kriz ve kargaşayı büyütecek hiçbir adım atmayacağız. Şartsız bir şekilde ve güncel bir ajandayla Bağdat'la diyaloğa hazırız."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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