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Barzani: Kimse Referandumun İptal Edileceğini Düşünmesin
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Barzani: Kimse Referandumun İptal Edileceğini Düşünmesin

BARZANİ: KİMSE REFERANDUMUN İPTAL EDİLECEĞİNİ DÜŞÜNMESİN

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, "Hiç kimse referandum sonucunun iptal edilmesini düşünmesin, çünkü hiçbir güç böyle bir karar veremez" dedi.

Tarih : 08 Ekim 2017, 19:40
Puan Ver : Barzani: Kimse Referandumun İptal Edileceğini Düşünmesin(9/10)5

Kuzey Irak'ın Erbil kentinde, Irak Parlamento Başkanı Selim Cuburi'yi kabul eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, "Hiç kimse, referandum sonucunun iptal edilmesini düşünmesin; çünkü hiçbir güç böyle bir karar veremez" dedi.

TIRMANAN SİYASİ GERGİNLİĞİN YATIŞTIRILMASINA VURGU YAPILDI

IKBY Başkanı Barzani ile Irak Parlamento Başkanı Cuburi, Erbil'in Pirmal İlçesi'nde görüştü. Görüşmeden sonra Başkanlık'tan yapılan açıklamada, görüşmede, Irak'taki siyasi gelişmelerin yanı sıra 25 Eylül günü IKBY'de gerçekleşen referandum ve yankılarının ele alındığı belirtildi. Öte yandan görüşmede, her iki tarafın da istikrar ve güvenliğin sağlanması, şiddetten uzak durulması ve tırmanan siyasi gerginliğin yatıştırılması konusuna vurgu yaptığı kaydedildi.

"REFERANDUMUN İPTAL EDİLECEĞİNİ KİMSE DÜŞÜNMESİN"

IKBY Başkanı Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hewrami ise görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Barzani'nin, Cuburi'ye "Referandumun iptal edilmesini düşünmeyin; çünkü bu, milletin kararıdır. Hiç kimse veya hiç bir güç, böyle bir karar veremez" dediğini söyledi.

"BARZANİ, BAĞDAT İLE DİYALOĞA HAZIR"

Hewrami, ayrıca Barzani'nin açık bir ajandayla belli bir süre içinde Bağdat'la diyaloğa hazır olduğunu, referandum sonrası dönem üzerinde Bağdat'la diyalog ve sabırla bir sonuca varmak istediklerini de söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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