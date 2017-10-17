Kuzey Irak lideri Mesut Barzani, Kerkük operasyonu başlar başlamaz bölgeden kaçan Peşmergelerle ilgili "Sebebi bazı siyasilerin tek taraflı hareket etmesidir" dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Peşmerge'nin Kerkük'ten çekilmesinin sebebinin bazı siyasilerin "tek taraflı" hareket etmesi olduğunu belirtti.

GERİ ÇEKİLME HAKKINDA YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Barzani, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde Peşmerge'nin "ani geri çekilişi" hakkında yazılı açıklama yayımladı.

"SEBEBİ, BAZI SİYASİLERİN TEK TARAFLI HAREKET ETMESİ"

IKBY Başkanı Barzani açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tarih boyunca Kürdistan halkının hakları çiğnendi ve zulme maruz kaldılar. Kürdistan halkı tarih boyunca kendi kimliğini korumak adına katliam ve soykırımlara uğradı.

Kürdistan halkı, barışçıl adımlar atarak hiçbir zaman savaş istemedi ancak savaşlara maruz kaldık. Tüm çabalarımız barışçıl bir şekilde amacımıza ulaşmaktı. Öncelikli amacımız her zaman asayiş ve Kürdistan halkının haklarının savunması oldu.

"KERKÜK'TE YAŞANANLAR, BAZI SİYASİ ŞAHISLARIN YÜZÜNDEN"

Kerkük'te yaşananlar, Kürdistan'daki bazı siyasi tarafların ve şahısların verdiği kararlardan dolayı yaşandı. Sonuç olarak Peşmerge Güçleri geri çekilmek zorunda kaldı. Bu geri çekilme de karşılıklı bilgilendirme çerçevesinde gerçekleşti. Erbil ve Bağdat arasındaki temas hattı, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonundan önceki sınıra geri döndü.

"GEREKEN YAPILACAKTIR"

Kürdistan halkı emin olsun ki gereken yapılacaktır. Halkımızın kazanımları, huzur ve güvenliği yeniden sağlanacaktır.

"TÜM TARAFLAR BİRLİK OLMALI"

Şu anda ise, siyasi birliktelik, Kürdistan halkının birliği ve beraberliğini korumak adına tüm siyasi tarafların birlik olmasından yana ısrarcıyız.

"EVLATLARIMIZIN KANI ÖZGÜRLÜK İÇİN AKTI"

Dayanıklı Kürdistan halkı, yürekten inançlı ve gönüllü kahraman peşmergelerimiz ile başı dik şehit yakınları şunu iyi bilsinler; evlatlarımızın kanı Kürdistan'ın özgürlüğü uğruna aktı.

Kürdistan'ın bağımsızlığı için yükselen çığlıkları tüm dünya duydu. Şehitlerimizin kanı boşa akmadı ve akıtmayacağız da.

Kürdistan halkı, güçlü dirayeti ve kahraman evlatlarıyla er ya da geç meşru haklarına ve kutsallarına kavuşacaktır. Bugün ise birlik olmamız gereken bir gündeyiz."

Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu 16 Ekim 2016'da başlamıştı.

TALABANİ BİRLİKLERİ ÇEKİLMİŞTİ

Kerkük'teki operasyon başlar başlamaz, bölgede Talabani'ye bağlı birlikler çekilmeye başlamış, geride kalan peşmergeler haberi alınca ağlayarak Irak güçlerine teslim olmuştu.

Kaynak: haberinburada