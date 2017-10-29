BARZANİ İSTİFA ETTİ, IKBY MECLİSİ'NDE SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu bahçesine giren bir grup, havaya ateş açtıktan sonra bina içerisine girmeye çalıştı.
BARZANİ LEHİNE SLOGAN ATIP, HAVAYA ATEŞ AÇTILAR
IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin görev süresinin dolması nedeniyle yetkilerinin devredilmesine kapsamında düzenlenen oturum sırasında, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) yanlısı olduğu iddia edilen bir grup, parlamento binasına girmek istedi. Parlamento binasını çevreleyen ve sopa taşıdıkları gözlemlenen göstericiler, Barzani lehinde slogan attıktan sonra oturumun yapıldığı binaya girmeye çalıştı ve havaya ateş açtı.
GERGİNLİK DEVAM EDİYOR
Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşan göstericiler, parlamento binasının dışına çıkarıldı. Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletveki Aydın Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk önce birkaç el silah sesi duyduklarını ve bir grubun içeriye girmeye çalıştığını söyledi. Maruf, parlamento içerisinde durumun normale döndüğünü ancak dışarıda gerginliğin devam ettiğini aktardı.
Kaynak: haberinburada
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