BARZANİ İLE İBADİ, TARTIŞMALI REFERANDUM SONRASI İLK KEZ PARİS'TE BİR ARAYA GELİYOR!
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin 25 Eylül'de yaptığı tartışmalı referandumdan sonra bölgesel yönetimin Başkanı Mesut Barzani ve Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimleri sonucu Paris'te bir araya gelecekleri konuşuluyor.
BARZANİ İLE İBADİ PARİS'TE BULUŞACAK
Irak Bölgesel Kürt Yönetimine yakın internet sitelerinde yer alan habere göre, Mesut Barzani ve Irak Başbakanı Haydar Abadi, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un arabuluculuğunda bir araya geliyor.
MACRON'UN ARABULUCULUK TEKLİFİNE OLUMLU YANIT
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, referandum sonrası gerilen Bağdat-Erbil ilişkilerinde arabuluculuk teklifine her iki taraftan olumlu yanıt geldiği, Irak Başbakanı Haydar Abadi, yazılı bir açıklama yaparak Macron'un arabulucuk teklifini ve Paris'e davetini kabul ettiklerini açıkladığı belirtildi. Macron'un, Fransa'nın arabuluculuk teklifini ünlü Fransız filozof ve yazar Henry Levy aracılığıyla Mesut Barzani'ye ilettiği Başkan Barzani'nin de teklife sıcak baktığı belirtildi.
REFERANDUMDAN SONRA BARZANİ İLE GÖRÜŞEN İLK KİŞİ
Irak bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'ye Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un arabuluculuk teklifini ileten ünlü Fransız filozof ve yazar Henry Levy, referandumdan sonra Erbil'de Barzani ile ilk görüşen kişi olduğu belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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