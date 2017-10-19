BARZANİ: İBADİ'NİN DİYALOG ÇAĞRISINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri, bugün bölgede yaşananları değerlendirmek üzere bir araya geldi.
"ULUSLARARASI TOPLUM DİYALOĞA YARDIMCI OLMALI"
Kürt yetkililer, yaptıkları açıklamada Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin diyalog çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Açıklamada, uluslararası topluma Bağdat ve Erbil arasındaki diyalog kurulmasına yardımcı olması çağrısında bulundu.
BAĞDAT VE ERBİL ARASINDA GERİLİM YAŞANMIŞTI
Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen referandum Bağdat ve Erbil arasındaki ipleri germişti. Kuzey Irak'ın geri adım atmaması üzerine Bağdat hükümeti, Peşmergenin yönetimindeki bölgelere müdahale etmişti. Irak ordusu Kerkük ve Mahmur'un yanı sıra çok sayıda bölgeyi kontrol altına almıştı. İbadi, Erbil'e çağrıda bulunmuştu.
Kaynak: haberinburada
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