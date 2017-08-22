İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın

BARZANİ: HAYATIMIN EN BÜYÜK YANLIŞI KUZEY IRAK BAŞKANI OLMAMDI


Barzani: Hayatımın En Büyük Yanlışı Kuzey Irak Başkanı Olmamdı
Tarih : 22 Ağustos 2017, 22:20
Puan Ver : Barzani: Hayatımın En Büyük Yanlışı Kuzey Irak Başkanı Olmamdı(5/10)1

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkan Mesud Barzani, bugün Erbil'de Keldani, Asuri, Kakai ve Türkmen grupların temsilcileriyle bir araya geldi. 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun ertelenmesinin Kürtlerin çıkarına olmadığını belirten Barzani, "Referandum ertelenmeyecek" dedi.

Rudaw'ın aktardığı habere göre Barzani, "Referandum kararı çok cesurca bir karar. Bağdat'ı bekleyip referandumu yapmamamız çok tehlikeli. Kürtler, Irak'la olan bu tedirginlikten kendisini kurtarmalı" diye konuştu.

"BAĞDAT'TA YÖNETİM ZİHNİYETİ HİÇ DEĞİŞMEDİ"

Kürtlerin yeni bir sayfa açmak için Irak ile ortaklık kararını aldığını savunan Barzani, "Ancak maalesef Bağdat'ta yönetim zihniyeti hiçbir şekilde değişmedi. Gelecekte de bizim, Saddam Hüseyin'in dönemine ait yeşil hatta geri dönmemizi isteyeceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Her iki tarafın rahat etmesi için, Bağdat'la karşılıklı anlayış içinde meseleleri çözmeyi arzu ettiklerini dile getiren Barzani, "Irak Anayasası, ayrılma kararını verme hakkını tanıyor" dedi.

Barzani, "Bağdat, var olan parasıyla ateş ve demir alıp, Kürtlere karşı kullandı. Peşmerge için silah ve para sağlanması konusunda aramızda anlaşma vardı ancak ne bir mermi ne de bir dinarı Peşmerge'ye verdiler. Bağdat'la hiçbir tecrübe başarılı olmadı" şeklinde konuştu.

"BAŞKAN OLMAKTAN PİŞMANIM"

Başkanlık seçimlerine de değinen Barzani, "Ben bir daha aday olmayacağım. Hayatımın en büyük yanlışı Kuzey Irak başkanı olmamdı. Öyle bir sistem getirilmeli ki birinin gelip başkasının gitmesiyle halk zarar görmemeli" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Barzani  Hayatımın  En  Büyük  Yanlışı  Kuzey  Irak  Başkanı  Olmamdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER