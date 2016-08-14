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BARZANİ GÜÇLERİ IRAK'TA DA IŞİD'E OPERASYON BAŞLATTI


BARZANİ GÜÇLERİ IRAK'TA DA IŞİD'E OPERASYON BAŞLATTI
Tarih : 14 Ağustos 2016, 11:28
Puan Ver : Barzani Güçleri Irak'ta Da Işid'e Operasyon Başlattı(0/10)


SURİYE'nin kuzeyinde yer alan Münbiç'in IŞİD'ten alınmasından sonra, Irak'ın kuzeyinde de bugün sabah saatlerinde Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani komutasında IŞİD'e yönelik 3 cephede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Peşmerge güçleri Koalisyon güçlerinin hava desteği ile Musul'un Mahmur, Güwer ve Hazır cephelerinde IŞİD'e karşı kapsamlı bir operasyon başlattı.



Irak'ta Musul'un IŞİD'ten temizlenmesi için uzun süredir operasyon hazırlıkları yapılırken, peşmerge güçleri bugün saat 05.30 sıralarında IŞİD'e karşı Mahmur, Güwer ve Hazır cephelerinde ağır silahlar ile geniş çaplı operasyon başlattı. 

Irak'taki Kürt siteleri ve televizyonlarında yer alan haberlere göre operasyona Irak Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin 'Başkomutan' sıfatı ile komuta ettiği belirtilirken, Peşmerge Hazır'a yakın Kerqeşe köyünü IŞİD'den geri aldı. Peşmergenin top atışı ile Koalisyon uçakları ise havadan IŞİD'in hedeflerini bombalarken, operasyon ile Güwer, Dibege, Erbil ve Erbil Uluslararası Havaalanı üzerindeki IŞİD tehlikesinin kaldırılmasının hedeflendiği belirtildi. Peşmerge kaynakları, bugün sabah başlayan operasyon kapsamında yaklaşık 10 kilometre bir ilerleme kaydedildiğini açıkladı.








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