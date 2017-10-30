BARZANİ GİDERAYAK BAĞDAT'A MEYDAN OKUDU: REFERANDUMU SİLEMEYECEKLER
IKBY Başkanı Mesud Barzani istifasının ardından, Bağdat yönetimine "Referandum asla silinemeyecek." sözleriyle meydan okudu.
IKBY Başkanı Mesud Barzani istifasının ardından yaptığı konuşmayla, hem Talabani ailesinin yönettiği KYB hem de Bağdat yönetimine sert sözlerle yüklendi.
"İHANET ETTİLER"
Kerkük'ün Irak ordusunun denetimine geçmesiyle ilgili isim vermeden KYB'ye yüklenen Barzani "İhanet ettiler" dedi.
"ABD SİLAHLARIYLA SALDIRDILAR"
Bağdat yönetiminin diyalog için referadumun dondurulması yerine iptalini şart koşmasına ise "Referandum asla silinmeyecek. Irak ordusu ABD silahlarıyla saldırdı." sözleriyle kapıları kapattı.
İşte Barzani'nin çok konuşulan sözleri:
Bağımsızlık referandumu Irak hükümetiyle barışçıl çözümler bulma anlamı taşıyordu. Kerkük'ü savaşmadan Irak güçlerine teslim eden rakiplerimiz büyük bir ihanet gerçekleştirdiler. Referandum asla silinemeyecek. Irak artık Kürtlerin haklarına inanmıyor, referandumu IKBY'ye saldırmak için bir bahane olarak kullanıyor. Biz katliamı durdurmaya çalıştık, Irak güçleri ve Haşdi Şabi Amerikan silahları kullanarak ilerlemeye devam ettiler
Kaynak: haberinburada
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