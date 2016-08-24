O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

barzani: daeş'le mücadele yönteminde anlaştık

BARZANİ: DAEŞ'LE MÜCADELE YÖNTEMİNDE ANLAŞTIK

IKBY Başkanı Barzani, Ankara ziyaretinin ikinci gününde, FETÖ okullarında eğitim alan öğrencilerin zarar görmeden sorunun çözüleceği konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi

Tarih : 24 Ağustos 2016, 15:36
Puan Ver : Barzani: Daeş'le Mücadele Yönteminde Anlaştık(0/10)


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okulların faaliyetleri konusunda Türkiye ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.



Barzani, Ankara ziyaretinin 2'nci gününde IKBY'deki medya organlarıyla basın toplantısı düzenleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu.








Etiketler: Barzani  Daeş  Le  Mücadele  Yönteminde  Anlaştık    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER