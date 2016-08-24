BARZANİ: DAEŞ'LE MÜCADELE YÖNTEMİNDE ANLAŞTIK
IKBY Başkanı Barzani, Ankara ziyaretinin ikinci gününde, FETÖ okullarında eğitim alan öğrencilerin zarar görmeden sorunun çözüleceği konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okulların faaliyetleri konusunda Türkiye ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
Barzani, Ankara ziyaretinin 2'nci gününde IKBY'deki medya organlarıyla basın toplantısı düzenleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu.
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