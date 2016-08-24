

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okulların faaliyetleri konusunda Türkiye ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.



Barzani, Ankara ziyaretinin 2'nci gününde IKBY'deki medya organlarıyla basın toplantısı düzenleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu.