Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla savaşmayıp geri çekilen peşmergeleri eleştirdi.

"SAVAŞMAYAN PEŞMERGELER AĞIR BEDEN ÖDEYECEK"

Tüm Peşmerge ve komutanlara yerlerinde kalıp savaşma çağrısı yapan Hawrami bu çatışmaların sorumlusunun Abadi hükümeti olduğunu ve bunun için ağır bir bedel ödeyeceklerini söyledi.

"KÜRT HALKINA GARANTİ VERİYORUZ"

Hawrami Iraklılara, "İran Devrim Muhafızları Ordusu birliklerine ve bazı yetkililerin ihanetlerine rağmen Kürt halkına Peşmergelerin kahramanca savunma yaptığının garantisini veriyoruz. Bu komplolar başarısız olacak ve halkımızın iradesi galip gelecek" diye seslendi

"HAŞDİ ŞABİ ABD SİLAHLARIYLA SALDIRIYOR, BAZI YETKİLİLER BARZANİ'YE İHANET ETTİ"

Hawrami'nin diğer paylaşımları ise şöyle:

"Haşdi Şabi birlikleri IŞİD ile mücadele etmeleri için ABD'nin Irak'a ve Haşdi Şabi'ye verdiği ağır silahlar ve mühimmatları kullanıyor. Maalesef bazı IKBY yetkilileri Kürdistan'a ve Peşmerge güçlerine bulundukları önemli cepheleri terk edip, Kosrat Rasul'u yanlış bırakarak ihanet etmiştir."

Kaynak: haberinburada