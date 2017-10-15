BARZANİ CEPHESİNDEN YENİ AÇIKLAMA: ASKERİ SEÇENEĞİ REDDEDİYORUZ AMA KENDİMİZİ SAVUNMAYA HAZIRIZ
Irak Merkezi Hükümeti ile Kürt Bölgesel Yönetimi arasında yaşanan Kerkük gerilimi devam ederken, Süleymaniye'nin Dokun İlçesi'nde, Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum ve IKBY Başkanı Mesut Barzani başkanlığında yapılan toplantı sona erdi.
KERKÜK GÜNDEMLİ TOPLANTI 4 SAAT SÜRDÜ
Irak Kürdistan Demokratik Partisi (IKDP) ile Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) Politbüro üyelerinin tamamının katıldığı 'Kerkük' gündemli toplantı, 4 saat sürdü.
ASKERİ SEÇENEĞİ REDDEDİYORUZ AMA KENDİMİZİ SAVUNMAYA HAZIRIZ
Toplantının ardından Mesut Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hewrami, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden şu mesajı paylaştı:
"Dukan'da KDP ve PUK (Kürdistan Yurtseverler Birliği) arasında gerçekleşen toplantı sona erdi. Tüm baskılara rağmen ulusal birliğimizi pekiştirmek adına iyi haber: Bölgedeli mevcut açmaza barışçıl bir çözüm getirmeye hazırız. Askeri seçeneği reddediyoruz, ama kendimizi savunmaya hazırız. Ne IKYB nede IKDP tarafından Bağdat ile tek taraflı hiçbir müzakere yapılmayacak. Eğer Bağdat ile herhangi bir müzakere olacaksa tüm Kürdistan taraflarını temsil eden ortak bir delegasyon tarafından yapılacak. IKDP/IKYB referandum sonuçlarını geçersiz sayılması için yapılan tüm talepleri reddeder. Önkoşulları reddeder."
"SINIR KAPILARI KAPATILMADI"
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, Irak Kürt Bölgesi Yönetimi (IKBY) ile olan sınır kapılarının kapanmadığını belirtti.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (İSNA) konuşan Kasımi, IKBY ile sınır kapılarının kapandığı yönündeki haberlere ilişkin, "Daha önce de yaptığımız açıklama üzere biz, Irak merkezi yönetiminin talebi üzerine hava sahamızı IKBY'ye kapattık. Bunun dışında bildiğim kadarıyla bir gelişme söz konusu olmadı." dedi.
Pervizhan Sınır Kapısı Müdürü Ali Tevfik yaptığı açıklamada, İran tarafının bu sabah Irak'ın Süleymaniye kentine açılan sınır kapısını kapattığını belitmişti.
'KISITLAMALAR GETİRİLDİ' İDDİASI
Ulusal Güvenlik Yüksek Şura sözcüsü Keyvan Husrevi 24 Eylül'de İran hava sahasının IKBY'ye kapandığını duyurmuştu. İran Karayolu Taşımacılık ve Yol Düzenleme Kurumu da 30 Eylül'de IKBY'den veya IKBY'ye yönelik her türlü petrol ürünü taşımacılığının yasaklandığını açıklamıştı.
Öte yandan, sınır bölgesindeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, İran sınır kapılarını kapatmadı, bazı kısıtlamalar getirdi.İran'la IKBY arasında Pervizhan, Başmak ve Temerçin sınır kapıları bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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