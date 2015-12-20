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barzani başika'daki peşmerge cephesini ziyaret etti

BARZANİ BAŞİKA'DAKİ PEŞMERGE CEPHESİNİ ZİYARET ETTİ

IKBY Başkanı Mesut Barzani, Musul'un Başika kasabasındaki Peşmerge cephesini ziyaret etti.

Tarih : 20 Aralık 2015, 10:42
Puan Ver : Barzani Başika'daki Peşmerge Cephesini Ziyaret Etti(9/10)7


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Musul'un Başika kasabasındaki Peşmerge cephesini ziyaret etti.



Barzani, terör örgütü DAEŞ üyelerinin saldırısına uğrayan Musul'un Başika kasabasındaki Peşmerge cephesini ziyaret ederek, komutanlar ile bir araya geldi.



Ziyaretin ardından basın toplantısı düzenleyen Barzani, militanların son birkaç gün içerisinde Peşmerge cephelerine büyük saldırılar düzenlediğini belirterek, "Her şeyden önce bu saldırılar sonucu hayatını kaybeden Peşmergelerin ailelerine ve kendime baş sağlığı diliyorum. Sizlere hatırlatmam gereken önemli bir husus var. Teröristler bu son saldırılarını yapmak için bir aydan fazladır hazırlık yapıyorlardı. Onların planı çok farklıydı ve yapacakları saldırılarla birçok yeri alabileceklerini sanıyorlardı" dedi.








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