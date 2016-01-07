Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, "36 başkonsolos ve ülke temsilcisiyle bir araya gelerek, olası bir bağımsızlık referandumunu ele aldık" dedi.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, "36 başkonsolos ve ülke temsilcisiyle bir araya gelerek, olası bir bağımsızlık referandumunu ele aldık" dedi.



IKBY'nin başkanlık resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, Barzani'nin Kürt bölgesindeki 36 başkonsolos ve ülke temsilcileri ile bir araya gelerek IŞİD ile mücadele, sığınmacıların durumu, olası bir bağımsızlık referandumu, bölgedeki ekonomi ve güvenlik krizinin ele aldığı belirtildi.



‘CİDDİ TEDBİRLERİN ALINMASI LAZIM'



Açıklamada görüşlerine yer verilen Barzani, "Bölgedeki halk çok kötü bir süreçten geçmeye devam ediyor. Terör örgütü IŞİD'in elindeki Musul kentinin geri alınmasından sonra başlayacak süreç çok önemlidir. Halkların geleceklerinden emin olmaları ve tekrar aynı felaketin meydana gelmemesi için ciddi tedbirlerin alınması lazım" ifadelerini kullandı.