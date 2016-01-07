O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

barzani: bağımsızlık için 36 ülkeyle görüştük

BARZANİ: BAĞIMSIZLIK İÇİN 36 ÜLKEYLE GÖRÜŞTÜK

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, "36 başkonsolos ve ülke temsilcisiyle bir araya gelerek, olası bir bağımsızlık referandumunu ele aldık" dedi.

Tarih : 07 Ocak 2016, 09:00
Puan Ver : Barzani: Bağımsızlık İçin 36 Ülkeyle Görüştük(7/10)5


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, "36 başkonsolos ve ülke temsilcisiyle bir araya gelerek, olası bir bağımsızlık referandumunu ele aldık" dedi.



IKBY'nin başkanlık resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, Barzani'nin Kürt bölgesindeki 36 başkonsolos ve ülke temsilcileri ile bir araya gelerek IŞİD ile mücadele, sığınmacıların durumu, olası bir bağımsızlık referandumu, bölgedeki ekonomi ve güvenlik krizinin ele aldığı belirtildi.



‘CİDDİ TEDBİRLERİN ALINMASI LAZIM'



Açıklamada görüşlerine yer verilen Barzani, "Bölgedeki halk çok kötü bir süreçten geçmeye devam ediyor. Terör örgütü IŞİD'in elindeki Musul kentinin geri alınmasından sonra başlayacak süreç çok önemlidir. Halkların geleceklerinden emin olmaları ve tekrar aynı felaketin meydana gelmemesi için ciddi tedbirlerin alınması lazım" ifadelerini kullandı.








Etiketler: Barzani  Bağımsızlık  İçin  36  Ülkeyle  Görüştük    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER