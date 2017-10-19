BARZANİ ATEŞLE OYNUYOR! KÜRTLER, KERKÜK'TE AYAKLANDI
Kerkük'te Kürtlerin Haşdi Şabi'ye karşı ayaklanmasından sonra iki mahallede kontrol yeniden Kürt grupların eline geçti. Kürt gruplar, Kerkük kent merkezinde Penca Ali ve Şorice mahallelerinde denetimi sağladı.
PKK SLOGANLARI ATTILAR
Olayların ardından Barzani de kanalı Rudaw üzerinden ayaklanmalara destek verdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise sokağa çıkanların PKK sloganları attığı duyuluyor.
ERBİL'DE DE GÖSTERİLER VARDI
Erbil'de toplanan grup, Irak güçlerinin Kerkük'ten bu kente doğru harekete geçtiği iddiası üzerine gösteri yaptı. Erbil'in en işlek caddelerinden İskan'da bir araya gelen onlarca kent sakini, Irak güçlerinin kente doğru harekete geçtiği iddiasına karşı gösteri düzenleyip, ellerindeki otomatik silahlarla havaya ateş açtı.
IKBY GÜVENLİK AJANSINDAN YALANLAMA
IKBY Güvenlik Ajansı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı haber siteleri ve televizyonlarında Erbil üzerinde tehlike olduğu ve Irak güçlerinin askeri hareketliliğe başladığı iddiaları yalanladı.
Açıklamada, "Erbil kenti üzerinde herhangi bir tehlike olmadığı gibi hiçbir askeri hareketlilik de söz konusu değildir. Peşmerge tam bir hazırlık içerisinde." ifadelerine yer verildi.
BAĞDAT'TA MERKEZİ YÖNETİMİ DESTEKLEYEN KUTLAMALAR VARDI
Bağdat'ta ise farklı bir gösteri vardı. Reuters haber ajansı, Kerkük'ün merkezi yönetimin kontrolüne geçmesini kutlayan kalabalığın fotoğrafını servis etti.
KÜRTLER İKİ MAHALLEDE KONTROLÜ SAĞLADI
Kerkük'te Kürtlerin Haşdi Şabi'ye karşı eylemlerinden sonra iki mahallede kontrol sağlandı. Kerkük kent merkezinde Penca Ali ve Şorice mahallelerinde denetimin sağlandığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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