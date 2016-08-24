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barzani ankara'ya geldi, temaslarda bulundu

BARZANİ ANKARA'YA GELDİ, TEMASLARDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ve Başbakan Binali Yıldırım, ayrı ayrı Irak Kürdistan Başkanı Mesut Barzani'yi kabul etti.

Tarih : 24 Ağustos 2016, 12:18
Puan Ver : Barzani Ankara'ya Geldi, Temaslarda Bulundu(0/10)


Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ile olan görüşmede “bölgesel gelişmeler ve terörle mücadele” konuları ele alındı. Kabul sırasında Barzani'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili olarak kendilerinin Türkiye'deki seçilmiş hükümetin yanında yer aldıklarına dikkati çektiği ve Türk halkının demokrasiye sahip çıkmasını takdirle karşıladıklarını vurguladığı öğrenildi.

“IŞİD ve PKK ele alındı”



Görüşmede, “IŞİD ve PKK dahil olmak üzere terörle mücadele meselesinin de ele alındığı” belirtildi. Irak Kürdistan Bölgesi'nde FETÖ iltisaklı okulların ve kurumların faaliyetlerine son verilmesi yönünde gerekli adımların atılmasının da, Erdoğan ve Barzani'nin görüştükleri konular arasında yer aldığı öğrenildi.

Başbakan Yıldırım da Mesut Barzani'yi kabul etti



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.



Görüşmede, Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) makamlarının darbe girişiminin ardından ortaya koyduğu tavrı ve bölgedeki FETÖ yapılanmasına karşı aldığı önlemlerin takdirle karşılandığını vurgulanarak Türkiye'nin Irak ve IKBY'nin güvenlik, istikrar ve refahı için gerekli bütün adımları, iyi komşuluk, dostluk ve kardeşlik bağları çerçevesinde geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da atmaya hazır olduğu belirtildi.








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