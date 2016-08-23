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BARZANİ ANKARA'DA FETÖ, PKK VE IŞİD'İ GÖRÜŞECEK


BARZANİ ANKARA'DA FETÖ, PKK VE IŞİD'İ GÖRÜŞECEK
Tarih : 23 Ağustos 2016, 15:52
Puan Ver : Barzani Ankara'da Fetö, Pkk Ve Işid'i Görüşecek(0/10)


Kuzey Irak'ta Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.



Kuzey Irak'ta FETÖ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 20'ye yakın okulda 13 bin civarında öğrenci eğitim alıyor.








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