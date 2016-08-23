BARZANİ ANKARA'DA FETÖ, PKK VE IŞİD'İ GÖRÜŞECEK
Kuzey Irak'ta Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.
Kuzey Irak'ta FETÖ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 20'ye yakın okulda 13 bin civarında öğrenci eğitim alıyor.
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