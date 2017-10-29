Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani, "Bundan sonra Peşmerge Mesud Barzani olarak milletime hizmet edeceğim." sözleriyle 12 yıl 4 aydır sürdürdüğü görevini bıraktı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani 12 yıl 4 aydır sürdürdüğü görevinden 1 Kasım itibariyle görevinden çekileceğini açıkladı. Barzani, IKBY meclisine gönderdiği mektupta, bundan sonraki süreçte yoluna "Peşmerge Barzani" olarak devam edeceğini söyledi.

GÖREV SÜRESİNİN UZATILMAMASINI İSTEDİ

IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin yetkilerinin diğer mercilere devredilmesi gündemiyle toplanan Kürt Parlamentosu'nda kapalı oturum gerçekleştirildi. Toplantıda Mesut Barzani'nin 1 Kasım itibarıyla sona eren başkanlık görevine devam etmek istemediğini söyleyip, görev süresinin uzatılmamasını istedi.

"SÜRENİN UZATILMASINI REDDEDİYORUM"

IKBY meclisinde düzenlenen bugünkü oturumda Barzani'nin daha önce yolladığı mektup okundu.

İşte Barzani'nin meclise gönderdiği mektup:

24 Ekim'de yapılması kararlaştırılan ancak hiç kimsenin aday olmaması sebebiyle ertelenen Kürdistan Başkalık seçimlerinin ardında başkanlık görevimin tekrar uzatılmasını reddediyorum. 1 Kasım 2017 tarihinde bitecek olan Kürdistan Başkanlığı görevimin uzatılmasını kabul etmiyorum.

PEŞMERGE OLARAK HALKINA HİZMET EDECEK

En kısa sürede parlamentonun toplanması ve Kürdistan Başkanı'nın yetkilerinin devredilmesi sorununun çözüme kavuşturulmasını talep ediyorum. Ben de peşmerge Mesud Barzani olarak milletimizin içerisinde ve aziz peşmergelerle halkımızın doğal hakları için mücadele etmeye ve milletimizin kazanımlarını korumaya devam edeceğim.

Kaynak: haberinburada