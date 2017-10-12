BARUT İMHASINDA YARALANAN ASKER, GATA'DA ŞEHİT OLDU
Ankara'da süresi geçen barutları imha ederken patlamada yaralanan asker, kaldırıldığı GATA'da şehit düştü. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatılırken baba ocağı yasa büründü.
Ankara Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda askerliğini yaparken, 5 Ekim'de süresi geçmiş barutların imhası sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan Topçu Onbaşı 21 yaşındaki Taha Çelik, tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu. Henüz 2 aylık asker olan şehit Çelik'in Bursa'daki baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı.
KULLANIMI GEÇMİŞ BARUTLARI İMHA EDİYORDU
Merkez Yıldırım ilçesindeki Mevlana Mahallesi'nde oturan Nazime ve Muhlis Çelik çiftinin 6 çocuğundan en büyüğü olan Taha Çelik, 2 ay önce uzun dönem asker oldu. Ankara Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda onbaşı olarak vatani görevini yapan lise mezunu Çelik, iddiaya göre, 5 Ekim günü kullanma süresi geçmiş barutların imhası sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralandı.
Şehit Onbaşı Taha Çelik
GATA'YA KALDIRILMIŞTI
Ambulansla GATA'ya kaldırılan Çelik, tedaviye alınırken, haber üzerine Ankara'ya gelen Çelik ailesi de çocuklarının sağlık durumunu burada takip etti. Taha Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, sabah saatlerinde şehit oldu. Acı haberi Ankara'da öğrenen Çelik ailesinin evi, Türk bayraklarıyla donatılırken, evin önüne Yıldırım Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu.
Bekar olan ve askere gitmeden önce herhangi bir işte çalışmadığı belirtilen Taha Çelik'in cenazesi, yarın öğle vakti Mevlana Camii'nde düzenlenecek askeri törenin ardından Hamitler Şehitliği'nde toprağa verilecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Üsküdar'da Denize Düşen Genç Kız, Hortumla Kurtarıldı
- Afyonkarahisar'da Jandarma Komutanlığı Binasında Yangın Paniği
- Yıldırım Net Rakam Vardi! Pkk'ya Katılımda Büyük Düşüş
- Kuzey Kore'den Abd'ye: Karşılığımız Sözle Değil Ateş Topu İle Olacak!
- Türkiye'nin Tepki Gösterdiği, Abd'nin Sahip Çıktığı Büyükelçi John Bass Kimdir?
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Türkiye, U17 Dünya Kupasından 1 Puanla Elendi
- Porto, Aboubakar'ın Sözleşmesini Uzattı! Serbest Kalma Bedeli 50 Milyon Euro
- Antrenmanda Sakatlanan Bursasporlı Sercan Yıldırım, Sedyeyle Çıktı
- Ünlü Tenisçi Djokovic, Sırbistan'da Restoran Açtı: Parası Olmayanlara Yemek Bedava
- Galatasaray, Modrici Buldu! İmzayı Attı
DÜNYA HABERLERİ
- Işid'e Eleman Sağlayan Eski İngiliz Punkçı Sally, İha'yla Öldürüldü
- Filistin'de Yeni Dönem Başlıyor! Hamas Ve El Fetih Uzlaşmaya Vardı
- Karadavi'den 100 Gündür Gözaltında Bulunan Kızına Duygusal Mektup
- Kanada Başbakanı Trudeau, Beyaz Saray'a En Efendi Çoraplarıyla Gitti!
- Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar