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Barut İmhasında Yaralanan Asker, GATA'da Şehit Oldu

BARUT İMHASINDA YARALANAN ASKER, GATA'DA ŞEHİT OLDU

Ankara'da süresi geçen barutları imha ederken patlamada yaralanan asker, kaldırıldığı GATA'da şehit düştü. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatılırken baba ocağı yasa büründü.

Tarih : 12 Ekim 2017, 17:20
Puan Ver : Barut İmhasında Yaralanan Asker, Gata'da Şehit Oldu(8/10)4

Ankara Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda askerliğini yaparken, 5 Ekim'de süresi geçmiş barutların imhası sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan Topçu Onbaşı 21 yaşındaki Taha Çelik, tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu. Henüz 2 aylık asker olan şehit Çelik'in Bursa'daki baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

KULLANIMI GEÇMİŞ BARUTLARI İMHA EDİYORDU

Merkez Yıldırım ilçesindeki Mevlana Mahallesi'nde oturan Nazime ve Muhlis Çelik çiftinin 6 çocuğundan en büyüğü olan Taha Çelik, 2 ay önce uzun dönem asker oldu. Ankara Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda onbaşı olarak vatani görevini yapan lise mezunu Çelik, iddiaya göre, 5 Ekim günü kullanma süresi geçmiş barutların imhası sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralandı.

Şehit Onbaşı Taha Çelik

GATA'YA KALDIRILMIŞTI

Ambulansla GATA'ya kaldırılan Çelik, tedaviye alınırken, haber üzerine Ankara'ya gelen Çelik ailesi de çocuklarının sağlık durumunu burada takip etti. Taha Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, sabah saatlerinde şehit oldu. Acı haberi Ankara'da öğrenen Çelik ailesinin evi, Türk bayraklarıyla donatılırken, evin önüne Yıldırım Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu.

Bekar olan ve askere gitmeden önce herhangi bir işte çalışmadığı belirtilen Taha Çelik'in cenazesi, yarın öğle vakti Mevlana Camii'nde düzenlenecek askeri törenin ardından Hamitler Şehitliği'nde toprağa verilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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