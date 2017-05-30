BARTIN'DAKİ FETÖ/PDY DAVASINDA KARAR
Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan eski din görevlisi 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, görevinden ihraç edilen eski din görevlisi Satı Çetin, tutuklu bulunduğu Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.
Çetin, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullanmadığını ileri sürerek, tahliyesini talep etti.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tartışma Yaratan İddia: Suya Gömülen Minibüsün Şoförü, Yolculardan Para Topladı
- Pkk'nın Sözde Herekol Dağı Alan Sorumlusu Teslim Oldu
- Abant'ta Sefa Süren Hırsızları, Yıllık İzindeki Polisin Dikkati Yakalattı
- Üsküdar'da Dolu Yağışı Binaların Dış Cephelerini Deldi
- Sağanak Yağışı Fırsat Bilen Gençler Deniz Botuyla Keyifli Anlar Yaşadı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Finlandiya'da 50 Yaşındaki Saldırgan Aracıyla Kalabalığın İçine Daldı: 1 Ölü
- İslami Vakıflar İdaresi İsrail'in Mescid-İ Aksa'daki Tüm Kapıları Açacağını Duyurudu
- Su Tankerinden Fışkıran Sudan Kaçmaya Çalışırken Arabanın Altında Kaldı
- Sıcaktan Uyuyamayan Köpek, Çareyi Buzdolabında Buldu!
- 3400 Yolcusuyla Seyahat Eden Gemide Kendisine Gülen Eşini Öldürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar