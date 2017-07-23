Bartın'ın İnkum Beldesi'nde plajda kadınların fotoğrafını çektiği belirlenen 28 yaşındaki M.Ç. ihbar üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TATİLCİLER GENCİ TARTAKLADI

İnkum plajında tatilciler elindeki cep telefonuyla güneşlenen ve denizden çıkan kadınların görüntülerini çektiğini fark ettiği M.Ç.'ye tepki gösterdi. Tatilciler tartıştıkları genci plajda tartakladı. M.Ç., yapılan ihbar üzerine sevk edilen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TELEFONUNDA O GÖRÜNTÜLER BULUNDU

Kadınların şikayetçi olduğu M.Ç.'nin telefonunda plajda çekilen görüntüler tespit edildi. M.Ç., İlçe Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadesinin ardından savcılığın talimatı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: haberinburada