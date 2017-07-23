BARTIN'DA PLAJDAKİ KADINLARI ÇEKEN SAPIK GÖZALTINA ALINDI
Bartın'ın İnkum plajında kadınların fotoğrafını çekerken yakalanan 28 yaşındaki M.Ç, vatandaşların ihbarı üzerine jandarma tarafından gözaltına alındı.
Bartın'ın İnkum Beldesi'nde plajda kadınların fotoğrafını çektiği belirlenen 28 yaşındaki M.Ç. ihbar üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
TATİLCİLER GENCİ TARTAKLADI
İnkum plajında tatilciler elindeki cep telefonuyla güneşlenen ve denizden çıkan kadınların görüntülerini çektiğini fark ettiği M.Ç.'ye tepki gösterdi. Tatilciler tartıştıkları genci plajda tartakladı. M.Ç., yapılan ihbar üzerine sevk edilen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
TELEFONUNDA O GÖRÜNTÜLER BULUNDU
Kadınların şikayetçi olduğu M.Ç.'nin telefonunda plajda çekilen görüntüler tespit edildi. M.Ç., İlçe Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadesinin ardından savcılığın talimatı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: haberinburada
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