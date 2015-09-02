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BARTIN'DA MADEN İŞÇİLERİ GREV BAŞLATTI


BARTIN'DA MADEN İŞÇİLERİ GREV BAŞLATTI
Tarih : 02 Eylül 2015, 14:26
Puan Ver : Bartın'da Maden İşçileri Grev Başlattı(8/10)9


GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Hema'ya ait Amasra ilçesindeki kömür işletmesi idari binası önünde maden işçilerine yönelik yaptığı konuşmada, 460'ı Amasra'da olmak üzere toplam 500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlandığını söyledi.



GMİS Genel Sekreteri Hakkı Arslan da maden işçilerinin, geçen yıl eylül ayında yürürlüğe giren "torba kanun"un madencilere en az iki asgari ücret ödenmesi zorunluluğu getirmesine rağmen haklarının verilmediği dile getirerek, emekten gelen güçlerini sonuna kadar kullanacaklarını kaydetti.








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