

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu yargılanan ve Kanun Hükmünde Kararname ile açığa alınan Bartın Üniversitesi araştırma görevlisi Sedat Ertaş ile avukatı ve yakınları katıldı.







Ertaş, savunmasında, üniversite yıllarında örgütün yurtlarında kaldığını, bunun dışında örgütle herhangi bir bağlantısının olmadığını öne sürdü.







Mahkeme başkanının, telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" yüklendiğinin tespit edildiğini belirtmesi üzerine Ertaş, "Eşim, internete girerken yanlışlıkla indirmiş olabilir. Ben böyle bir program ne indirdim, ne de kullandım." diye konuştu.







Mahkemeye heyeti, sanık Ertaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, "ByLock" içeriğinin tespiti için duruşmayı erteledi.







kaynak:sabah