BARTIN'DA FETÖ/PDY DAVALARI
Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla bir araştırma görevlisi ile örgütün "kadınlardan sorumlu il imamı" olduğu öne sürülen şüphelinin yargılanmasına başlandı
Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu yargılanan ve Kanun Hükmünde Kararname ile açığa alınan Bartın Üniversitesi araştırma görevlisi Sedat Ertaş ile avukatı ve yakınları katıldı.
Ertaş, savunmasında, üniversite yıllarında örgütün yurtlarında kaldığını, bunun dışında örgütle herhangi bir bağlantısının olmadığını öne sürdü.
Mahkeme başkanının, telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" yüklendiğinin tespit edildiğini belirtmesi üzerine Ertaş, "Eşim, internete girerken yanlışlıkla indirmiş olabilir. Ben böyle bir program ne indirdim, ne de kullandım." diye konuştu.
Mahkemeye heyeti, sanık Ertaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, "ByLock" içeriğinin tespiti için duruşmayı erteledi.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar