BARTIN VALİ YARDIMCISI AYDIN ÖZMEN'İN POLİS OĞLU ŞEHİT OLDU
Mardin'deki terör operasyonunda yaralanan polis memuru Ozan Özmen, tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu. Şehit polisin, Bartın Vali Yardımcısı Aydın Özmen'in oğlu olduğu öğrenildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanarak yaklaşık 15 gün önce Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'ne (GATA) sevk edilen Ozan Özmen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şehit polis memurunun cenazesi, memleketi Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı Beyağaç (Zile) köyünde defnedilecek.
Özmen'in, Bartın Vali Yardımcısı Aydın Özmen'in oğlu ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Tekin Özmen'in yeğeni olduğu öğrenildi.
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