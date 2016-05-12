

Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Bartın Aktif İşadamları Derneği (BAKİAD) ile şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.







Bartın merkezli 6 ildeki operasyonda "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak", "6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla 20 zanlı gözaltına alındı.