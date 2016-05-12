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Bartın merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu

BARTIN MERKEZLİ 6 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU

Bartın merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 12 Mayıs 2016, 12:20
Puan Ver : Bartın Merkezli 6 İlde Fetö/Pdy Operasyonu(6/10)4


Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Bartın Aktif İşadamları Derneği (BAKİAD) ile şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Bartın merkezli 6 ildeki operasyonda "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak", "6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla 20 zanlı gözaltına alındı.








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