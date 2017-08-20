Katalonya polisi, La Rambla Caddesi'nde 17 Temmuz'da düzenlenen araçlı saldırının ardından, Barselona'da bir saldırı daha düzenlemek için kullanılması planlanan 120 adet gaz bombası kapsülü bulduklarını açıkladı. Emniyet güçleri saldırıları gerçekleştiren terör hücresinin 'etkisiz' hale getirildiğini açıkladı.

ÜÇÜNCÜ SALDIRI OLACAKTI

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre Katalonya emniyetinden bir sözcü, Barselona'daki La Rambla Caddesi ve sahil kasabası Cambrils'te düzenlenen ve 14 kişinin ölümüne neden olan araçlı terör saldırılarının ardından, zanlıların üçüncü bir saldırının hazırlığını yaptığına işaret eden 120 gaz bombası kapsülü bulduklarını söyledi.

TERÖR HÜCRESİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Emniyet güçleri saldırıları gerçekleştiren terör hücresinin 'etkisiz' hale getirildiğini açıkladı.

Emniyet sözcüsü ayrıca, La Ramble Caddesi'nde düzenlenen saldırıda araçta sadece bir kişinin olduğuna inandıklarını fakat bu kişinin kimliğini doğrulayamadıklarını ve Fransa'ya kaçmış olabileceğini kaydetti.

Kaynak: haberinburada