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BARSELONA SALDIRISINDA YARALANAN TÜRK İŞ ADAMININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU


Barselona Saldırısında Yaralanan Türk İş Adamının Kimliği Belli Oldu
Tarih : 18 Ağustos 2017, 15:20
Puan Ver : Barselona Saldırısında Yaralanan Türk İş Adamının Kimliği Belli Oldu(5/10)1

İspanya'nın Barselona kentindeki terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşının 33 yaşındaki iş adamı Emre Eroğlu olduğu ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Eroğlu'nun ailesinin telefonla arayarak sağlık durumuyla ilgili bilgilendirdi.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Çavuşoğlu aileyle, "Emre beyin durumunu yakınen takibi için Madrid Büyükelçiliğimiz ve Barselona Başkonsolosluğumuza talimat verdim. Başkonsolosluk yetkilileri kendisine hastanede refakat etmektedir. Sağlık durumu iyi. Ayağındaki kırıktan ameliyat oldu" bilgisini paylaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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