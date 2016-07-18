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baroni ailesinden türk halkına destek

BARONİ AİLESİNDEN TÜRK HALKINA DESTEK

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Cristian Baroni, Türkiye'de yaşanan hain darbe girişimine tepki gösterdi. İki kızıyla birlikte kamera karşısına geçen Brezilyalı futbolcu, Türk halkının yanında olduklarını ifade etti.

Tarih : 18 Temmuz 2016, 14:59
Puan Ver : Baroni Ailesinden Türk Halkına Destek(9/10)10


Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bolusporlu Andre Santos'un darbe girişimini sokaklarda protesto etmesinden sonra Cristian Baroni de bir mesaj yayınladı. Corinthians Kulübü'nün resmi hesabından paylaşılan videoda Baroni iki kızını yanına alarak Türkiye'ye mesaj gönderdi.



Türk halkının yanında olduklarını ifade eden başarılı futbolcunun yanında bulunan kızları ise Türkiye'yi çok sevdiklerini belirtti.








Etiketler: Baroni  Ailesinden  Türk  Halkına  Destek    haber

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