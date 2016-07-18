

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bolusporlu Andre Santos'un darbe girişimini sokaklarda protesto etmesinden sonra Cristian Baroni de bir mesaj yayınladı. Corinthians Kulübü'nün resmi hesabından paylaşılan videoda Baroni iki kızını yanına alarak Türkiye'ye mesaj gönderdi.







Türk halkının yanında olduklarını ifade eden başarılı futbolcunun yanında bulunan kızları ise Türkiye'yi çok sevdiklerini belirtti.