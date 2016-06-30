O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

barlar sokağı esnafından türk bayraklı terör protestosu

BARLAR SOKAĞI ESNAFINDAN TÜRK BAYRAKLI TERÖR PROTESTOSU

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, Barlar Sokağı'ndaki esnaf, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanan terör saldırısını protesto etmek için işyerlerine Türk bayrakları astı.

Tarih : 30 Haziran 2016, 09:57
Puan Ver : Barlar Sokağı Esnafından Türk Bayraklı Terör Protestosu(6/10)3


Marmaris'te 300 metre uzunluğundaki 112 disko ile gece kulübünün bulunduğu Barlar Sokağı'nda esnaf, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanan terör saldırısını protesto etti. Disko ve gece kulübü işletmecileri, işyerlerini Türk bayraklarıyla donattı. Bazı işletme sahipleri mekanlarını kapatıp bayrak asarken, faaliyetlerine devam edenler ise neon ışıklı tabelalarına 'Terörün oyununa gelmeyeceğiz' yazısı yazdı.



'TERÖRÜN OYUNUNA ALET OLMAYACAĞIZ'



Güney Ege'nin en büyük açık diskosu olan 5 bin kişilik 'Club Areena'nın işletme müdürü Ahmet Akgün, "Son zamanlarda yaşanan terör olayları, hepimizi derinden yaraladı ve üzdü. Yaşanan bu kötü olaylar, bizleri olumsuz etkilememeli. Terörün bu oyunlarına alet olmamalıyız. Terörün amacı ülkemizde kaos yaratmak. Kaos ve korku yaratmaya çalışanların oyunlarına asla alet olmayacağız. Mekanlarımıza Türk Bayrağımızı astık ve müşterilerimizi mutlu etmek için işimizin başındayız" dedi.








Etiketler: Barlar  Sokağı  Esnafından  Türk  Bayraklı  Terör  Protestosu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER