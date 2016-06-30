

Marmaris'te 300 metre uzunluğundaki 112 disko ile gece kulübünün bulunduğu Barlar Sokağı'nda esnaf, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanan terör saldırısını protesto etti. Disko ve gece kulübü işletmecileri, işyerlerini Türk bayraklarıyla donattı. Bazı işletme sahipleri mekanlarını kapatıp bayrak asarken, faaliyetlerine devam edenler ise neon ışıklı tabelalarına 'Terörün oyununa gelmeyeceğiz' yazısı yazdı.







'TERÖRÜN OYUNUNA ALET OLMAYACAĞIZ'







Güney Ege'nin en büyük açık diskosu olan 5 bin kişilik 'Club Areena'nın işletme müdürü Ahmet Akgün, "Son zamanlarda yaşanan terör olayları, hepimizi derinden yaraladı ve üzdü. Yaşanan bu kötü olaylar, bizleri olumsuz etkilememeli. Terörün bu oyunlarına alet olmamalıyız. Terörün amacı ülkemizde kaos yaratmak. Kaos ve korku yaratmaya çalışanların oyunlarına asla alet olmayacağız. Mekanlarımıza Türk Bayrağımızı astık ve müşterilerimizi mutlu etmek için işimizin başındayız" dedi.