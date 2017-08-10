BARİYERLERİ YIKIP TREN YOLUNA ÇIKAN ARAÇ, FACİADAN KIL PAYI KURTULDU
Uyarı levhalarını umursamayıp raylara giren araç, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Faciadan dönülen bu anlar, güvenlik kameralarına da yansıdı.
Polonya'da, bariyerleri umursamayıp demir rayların üzerinden geçen otomobil, hızla gelen trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
SANİYE FARKLA FACİADAN DÖNÜLDÜ
Kamera kayıtlarında kadının, bariyer ve uyarı levhalarını dikkate almadan raylara doğru aracını sürdüğü görülüyor. Güvenlik bariyerlerini kırdıktan sonra tam rayların üzerindeyken hatasını fark eden kadın, hızla gelen treni görünce gaza basıyor. Tren, otomobili saniye fark ile sıyırıp geçiyor.
SÜRÜCÜYE PARA CEZASI VERİLDİ
İkinci bir kameraya ait görüntülerde ise araçtaki şöför ve 3 yolcunun otomobilden indiği görülüyor. Kamera kayıtlarından yola çıkarak otomobil sürücüsünü bulan polis, 48 yaşındaki kadına 140 dolar para cezası kesti.
Kaynak: haberinburada
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