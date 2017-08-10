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Bariyerleri Yıkıp Tren Yoluna Çıkan Araç, Faciadan Kıl Payı Kurtuldu

BARİYERLERİ YIKIP TREN YOLUNA ÇIKAN ARAÇ, FACİADAN KIL PAYI KURTULDU

Uyarı levhalarını umursamayıp raylara giren araç, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Faciadan dönülen bu anlar, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Tarih : 10 Ağustos 2017, 18:40
Puan Ver : Bariyerleri Yıkıp Tren Yoluna Çıkan Araç, Faciadan Kıl Payı Kurtuldu(9/10)5

Polonya'da, bariyerleri umursamayıp demir rayların üzerinden geçen otomobil, hızla gelen trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

SANİYE FARKLA FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kamera kayıtlarında kadının, bariyer ve uyarı levhalarını dikkate almadan raylara doğru aracını sürdüğü görülüyor. Güvenlik bariyerlerini kırdıktan sonra tam rayların üzerindeyken hatasını fark eden kadın, hızla gelen treni görünce gaza basıyor. Tren, otomobili saniye fark ile sıyırıp geçiyor.

SÜRÜCÜYE PARA CEZASI VERİLDİ

İkinci bir kameraya ait görüntülerde ise araçtaki şöför ve 3 yolcunun otomobilden indiği görülüyor. Kamera kayıtlarından yola çıkarak otomobil sürücüsünü bulan polis, 48 yaşındaki kadına 140 dolar para cezası kesti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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