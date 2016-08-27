

D-100 karayolundan Kadıköy istikametine giden Serhat Duru yönetimindeki 34 LH 8559 plakalı otomobil aynı yönde seyreden Serkan Karaoğlan idaresindeki otomobille çarpışarak direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Otomobil daha sonra Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin karşındaki üst geçidin ayakların çarpan ardından bariyerleri aşan araç taklalar atarak durdu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi çağrıldı.