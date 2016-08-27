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BARİYERLERİ AŞAN ARAÇ TAKLALAR ATARAK DURDU


BARİYERLERİ AŞAN ARAÇ TAKLALAR ATARAK DURDU
Tarih : 27 Ağustos 2016, 08:51
Puan Ver : Bariyerleri Aşan Araç Taklalar Atarak Durdu(0/10)


D-100 karayolundan Kadıköy istikametine giden Serhat Duru yönetimindeki  34 LH 8559 plakalı otomobil aynı yönde seyreden Serkan Karaoğlan idaresindeki otomobille çarpışarak direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Otomobil daha sonra Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin karşındaki üst geçidin ayakların çarpan ardından bariyerleri aşan araç taklalar atarak durdu.  Olay yerine  itfaiye, sağlık ve polis ekibi  çağrıldı.








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