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BARİYERLERE ÇARPARAK HAVALANAN KAMYONET OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 3 YARALI


BARİYERLERE ÇARPARAK HAVALANAN KAMYONET OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 3 YARALI
Tarih : 13 Şubat 2016, 09:26
Puan Ver : Bariyerlere Çarparak Havalanan Kamyonet Otomobilin Üzerine Düştü: 3 Yaralı(7/10)6


TEM Otoyolu Ankara istikameti Ümraniye mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerlere çarpıp havalanarak otomobilin üzerine düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre Ankara istikametine gitmekte olan 34 PGJ 48 plakalı kamyonet sürücüsü Ahmet Yaşar henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.Çarpmanın etkisiyle havalanan kamyonet aynı istikamette ilerlemekte olan Ozan Akın yönetimindeki 34 LV 9362 plakalı lüks otomobilin üstüne düştü.



İki araç yaklaşık yüz metre sürüklenerek durabildi. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Ahmet Yaşar, Yunus Bergin ve otomobil sürücüsü Ozan Akın yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Kazaya karışan kamyonette bulunan susam ve susam yağı paketleri yola saçılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.








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