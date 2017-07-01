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bariyerlere çarpan tır, üst geçitte asılı kaldı

BARİYERLERE ÇARPAN TIR, ÜST GEÇİTTE ASILI KALDI

Konya'da bariyerlere çarpan tır, üst geçitte asılı kaldı.

Tarih : 01 Temmuz 2017, 14:22
Puan Ver : Bariyerlere Çarpan Tır, Üst Geçitte Asılı Kaldı(10/10)12


Konya'da bariyerlere çarpan tır, üst geçitte asılı kaldı.



Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yabancı plakalı tır, Ankara Caddesindeki Gülistan üst geçidinde bariyerlere çarptı.



Bariyerlere takılan tır, üst geçitte asılı kaldı.



Hafif şekilde yaralanan tır sürücüsüne, olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.



Tır, kaza yerinden vinç yardımıyla kaldırılabildi.



 



kaynak:haberler








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