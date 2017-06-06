

Hürriyet'te yer alan habere göre, Aslı Enver ve Murat Boz 1.5 yıllık ilişkilerini kısa süre önce noktalamış, Boz'un Eser Yenenler'in villasında kaçamak yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.





Geçen hafta sürpriz bir gelişme yaşandı, Enver ve Boz Suadiye'de bir araya geldi. O buluşmanın perde arkası da ortaya çıktı.







kaynak:habertürk

