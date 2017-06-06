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barışmanın perde arkası ortaya çıktı!

BARIŞMANIN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI!

Aslı Enver'in Murat Boz'u affettiği konuşuluyor. Çiftin barışmasında, Boz'un sevgilisinin doğum günü için hazırladığı özür videosu etkili oldu.

Tarih : 06 Haziran 2017, 09:51
Puan Ver : Barışmanın Perde Arkası Ortaya Çıktı!(9/10)7



Hürriyet'te yer alan habere göre, Aslı Enver ve Murat Boz 1.5 yıllık ilişkilerini kısa süre önce noktalamış, Boz'un Eser Yenenler'in villasında kaçamak yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.




Geçen hafta sürpriz bir gelişme yaşandı, Enver ve Boz Suadiye'de bir araya geldi. O buluşmanın perde arkası da ortaya çıktı.



 



kaynak:habertürk










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