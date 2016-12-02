O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

barış'ın hayranları yüzünden ev değiştirdik

BARIŞ'IN HAYRANLARI YÜZÜNDEN EV DEĞİŞTİRDİK

Senaryosunu yazdığı ve başrollerinde oynadığı Görümce filmi bugün vizyona giren Gupse Özay, filmde özel hayatını birçok açıklamada bulundu. Özay, sevgilisi Barış Arduç'u kıskanmadığını ancak hayranları yüzünden ev değiştirdiklerini itiraf etti.

Tarih : 02 Aralık 2016, 12:54
Puan Ver : Barış'ın Hayranları Yüzünden Ev Değiştirdik(9/10)7


Kiralık Aşk dizisinde Ömer karakterini canlandıran oyuncu Barış Arduç, geçen haziranda Vogue Dergisi'ne hayranlarının gece yarısı evine geldiğini anlatmıştı: Geçenlerde 23:00'te evimin kapısı çaldı. Baktım karşımda iki genç kız, arkalarında da bir teyze. Kastamonu'dan beni görmeye gelmişler!Orası benim evim. Üstelik de gece. İnsan o saate tanımadığı birinin kapısını nasıl çalar? İşte bu olayın perde arkası Gupse Özay'ın bugünkü röportajında ortaya çıktı.



Özay "Hakimiyet hastalığım var ama Barış'ı hayranlarından kıskanmıyorum. Ama bazen ilginç olaylar da yaşıyoruz. Mesela bir gece kız hayranları, fotoğraf çektirmek için evimize geldi. Biz de evi değiştirdik" dedi.







Etiketler: Barış  In  Hayranları  Yüzünden  Ev  Değiştirdik    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER