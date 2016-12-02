Senaryosunu yazdığı ve başrollerinde oynadığı Görümce filmi bugün vizyona giren Gupse Özay, filmde özel hayatını birçok açıklamada bulundu. Özay, sevgilisi Barış Arduç'u kıskanmadığını ancak hayranları yüzünden ev değiştirdiklerini itiraf etti.



Kiralık Aşk dizisinde Ömer karakterini canlandıran oyuncu Barış Arduç, geçen haziranda Vogue Dergisi'ne hayranlarının gece yarısı evine geldiğini anlatmıştı: Geçenlerde 23:00'te evimin kapısı çaldı. Baktım karşımda iki genç kız, arkalarında da bir teyze. Kastamonu'dan beni görmeye gelmişler!Orası benim evim. Üstelik de gece. İnsan o saate tanımadığı birinin kapısını nasıl çalar? İşte bu olayın perde arkası Gupse Özay'ın bugünkü röportajında ortaya çıktı.



Özay "Hakimiyet hastalığım var ama Barış'ı hayranlarından kıskanmıyorum. Ama bazen ilginç olaylar da yaşıyoruz. Mesela bir gece kız hayranları, fotoğraf çektirmek için evimize geldi. Biz de evi değiştirdik" dedi.