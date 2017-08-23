BARIŞ MANÇO'NUN DAHA ÖNCE HİÇ YAYINLANMAMIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Ölümünün üzerinden 18 yıl geçen usta sanatçı Barış Manço'nun Belçika'da yaşadığı dönemden daha önce hiç yayınlanmamış görüntüler ortaya çıktı. Görüntüleri oğlu Doğukan paylaştı.
Yediden yetmişe herkesin sevgilisi usta sanatçı Barış Manço'nun dahya önce hiç yayınlanmamış görüntülerini oğlu Doğukan Manço, Instagram'dan paylaştı.
BELÇİKA'DA ARABASINI TAMİR ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI
Görüntülerde Barış Manço'nun arabasının bozulduğu ve tamir etmeye çalıştığı görüldü. Doğukan videonun altına, "Muhtemelen pek görmediğiniz özel bir aile videomuz. Belçika'daki evimiz, kapıda ilk aile arabamız." notunu düştü.
Kaynak: haberinburada
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