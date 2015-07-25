

İstanbul Valiliği tarafından yasaklanan Büyük Barış Yürüyüşü, Barış Bloku tarafından Aksaray 'a alındı.



Barış Bloku'ndan yasak sonrası yapılan açıklama







"AKP'nin savaş politikalarına ve IŞİD'e karşı" yarın yapılacağı açıklanan Büyük Barış Yürüyüşü'ne yasak geldi. Barış Bloku tarafından Tepebaşı'ndan Aksaray'a düzenlenecek ve yüz binlerin barış için buluşmasının beklendiği Büyük Barış Yürüyüşü, İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı.







İstanbul Valiliği tarafından Barış Bloku temsilcilerine gönderilen tebligatta, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gerekçe gösterilerek yürüyüşe izin verilmediği bildirildi. Yürüyüş güzergahının toplantı ve yürüyüş alanları içinde olmadığı belirtilen kararda, "Ülkemizde son zamanlarda meydana gelen terör olayları nedeniyle provakatif eylemlere mahal verebileceğinden ilimizdeki huzur ve güvenliğin kişi dokunulmazlığının tasarrufa mütcallik emniyetin, kamu güvenliği ve huzurunun bozulması, bölgedeki yoğun trafik seyrinin engellenerek vatandaşlarımızın karşı karşıya kalacağı mağduriyetin önlenmesi gerekçesiyle uygun görülmemiştir" ifadelerine de yer verildi.







Evrensel'in haberine göre, kararın üzerine Barış Bloku'nun konuya ilişkin toplantı yapacağı öğrenildi. Blokun önümüzdeki saatlerde konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.