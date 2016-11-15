





Kiralık Aşk dizisindeki başarısından sonra isminden sıkça söz ettiren ve Gupse Özay ile uzun süredir aşk yaşayan yakışıklı oyuncu, rol aldığı kanaldan önümüzdeki iki sene için 750 bin TL, ücreti peşin aldı. Rol aldığı dizinin bu sezon final yapması beklenirken Arduç şimdiden köşeye sıkıştı.



İki senelik ücretini peşin alan oyuncu, kanal hangi rolü oynamasını isterse o rolü oynamak zorunda kalacak. Aldığı ücretler ile gündem olan Arduç, bir banka reklamı için de 900 bin TL almıştı.



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Kıvanç Tatlıtuğ 2 milyon, Cem Yılmaz iki yıl için 5 milyon, Murat Boz'un 1 milyon almasının ardından Ardunç, en ucuza rol alan isim oldu.Reklamdan 900 bin ve kanaldan senelik 375 bin almasından sonra sebelik kazancı 1275 bine ulaştı.











kaynak:mynet