Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Kiralık Aşk'ta Ömer karakteri ile izleyenlerin gönüllerini fethetmeyi başaran Barış Arduç kimdir?, Barış Arduç kazandığı parayı ne yapıyor?, Barış Arduç'un yeni girişimi ne? Detaylar haberimizde…



Ekranların reyting rekorları kıran Kiralık Aşk dizisinde başrol karakteri Ömer'e hayat veren Barış Arduç, kazandığı paralar ile ticarete atıldı.



Barış Arduç Kendi Markasını Kurdu!



Ünlü oyuncu kardeşi Onur Arduç ile birlikte ticarete atılarak “ARDSTORE” adında bir aksesuar markası kurdu.



Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Barış Arduç da kazandığı parayı ticarete yatıran ünlülerden oldu. Ünlü oyuncu kardeşi ile birlikte kendi markasını kurdu. Daha çok abisinin ilgilendiği markanın satışları şimdilik sosyal medya üzerinden yapılıyor.