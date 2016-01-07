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barış arduç'tan sürpriz girişim

BARIŞ ARDUÇ'TAN SÜRPRİZ GİRİŞİM

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Kiralık Aşk'ta Ömer karakteri ile izleyenlerin gönüllerini fethetmeyi başaran Barış Arduç kimdir?, Barış Arduç kazandığı parayı ne yapıyor?, Barış Arduç'un yeni girişimi ne? Detaylar haberimizde…

Tarih : 07 Ocak 2016, 08:58
Puan Ver : Barış Arduç'tan Sürpriz Girişim(5/10)6


Ekranların reyting rekorları kıran Kiralık Aşk dizisinde başrol karakteri Ömer'e hayat veren Barış Arduç, kazandığı paralar ile ticarete atıldı.



Barış Arduç Kendi Markasını Kurdu!



Ünlü oyuncu kardeşi Onur Arduç ile birlikte ticarete atılarak “ARDSTORE” adında bir aksesuar markası kurdu.



Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Barış Arduç da kazandığı parayı ticarete yatıran ünlülerden oldu. Ünlü oyuncu kardeşi ile birlikte kendi markasını kurdu. Daha çok abisinin ilgilendiği markanın satışları şimdilik sosyal medya üzerinden yapılıyor.








Etiketler: Barış  Arduç  Tan  Sürpriz  Girişim    haber

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