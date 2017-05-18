BARIŞ ARDUÇ'TAN EVLİLİK AÇIKLAMASI
Kiralık Aşk dizisiyle kariyerinde zirveyi yakalayan oyuncu Barış Arduç ve sevgilisi Gupse Özay, geçtiğimiz akşam Etiler Maria restoranda akşam yemeği yedi.
Mekan çıkışı kendilerini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Barış Arduç “Kuzenim geldi birlikte akşam yemeğine geldik” dedi.
Geçtiğimiz günlerde haklarında çıkan ‘bu yaz evleniyor' haberlerini yalanlayan Barış Arduç “Öyle bir şey yok arkadaşlar, olsa çıkıp karşınıza söyleriz” derken Gupse Özay ise “İnsanların temennisi herhalde ama şimdilik öyle bir şey yok” diyerek aracına bindi. Alkollü olduğu için direksiyon başına geçmeyen Arduç, mekanın valesinin kullandığı araç ile evlerinin yolunu tuttu.
kaynak:sözcü
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